Павильон "Змеиное сафари" в Московском зоопарке будет закрыт до 19 марта

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Павильон "Змеиное сафари" в Московском зоопарке будет закрыт с 17 по 19 марта. Об этом сообщила пресс-служба зоосада.

Зоопарк уточнил, что павильон будет недоступен для посещения по техническим причинам.

Между тем в зоосаде вышли из спячки еноты-полоскуны. Одна группа животных живет в "Енотнике" вблизи "Змеиного сафари" на Старой территории, другая находится в высотном вольере, расположенном над вольером выдр на Новой территории.

Кроме того, от зимней спячки начали просыпаться медведи. Как рассказала гендиректор зоосада Светлана Акулова, они пока остаются сонными и неспешными. Однако медведь по имени Гром уже каждое утро разминается.

Также после зимы проснулись белогрудые ежи, которые обитают в павильоне "Фауна России". Это произошло из-за повышения температуры воздуха в столице. При этом процесс соответствует их природным ритмам. Тем не менее после спячки животные потеряли около 35% массы тела.