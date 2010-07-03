В Московском зоопарке родился ягненок голубого барана

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Московском зоопарке родился первый детеныш голубого барана, говорится на портале мэра и правительства столицы.

Эти животные занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы. Столичный зоопарк принимает участие в составлении Европейской племенной книги. В будущем ягненок может отправиться в один из европейских или отечественных зоопарков.

"Голубые бараны в коллекциях европейских и российских зоопарков встречаются довольно редко. Мы надеемся, что в нашем зоопарке этот редкий вид парнокопытных сможет регулярно давать новое потомство ", – рассказала руководитель зоопарка Светлана Акулова.

Ранее сообщалось, что Московский зоопарк приобрел в Индонезии двух гигантских мамонтовых ослов пуату. Животные были куплены для разведения.

В начале июля зоопарк запустил прямую трансляцию из вольеров больших панд. В клетках установили восемь видеокамер. Они фиксируют сеансы кормления бамбуковых медведей, их игры и тренинги с киперами в круглосуточном режиме. Наблюдать за жизнью панд можно в специальном разделе на сайте зоосада. В России большие панды живут только в Московском зоопарке: Жуи – самец, Диндин – самка. Они будут находиться в Москве 15 лет.

В пресс-службе Москомархитектуры сообщили, что в Московском зоопарке до конца лета планируют открыть детскую зону. На небольшом участке планируется создать интерактивное пространство, где дети разных возрастов смогут взаимодействовать с животными.

