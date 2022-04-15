Белогрудые ежи вышли из спячки в Московском зоопарке

Фото: vk.com/moscow_zoo

В Московском зоопарке вышли из зимней спячки белогрудые ежи.

"Самую крупную ежиху зовут Земляника. Перед спячкой ежи – и Земляника в первую очередь – активно ели и специально набирали вес", – рассказали в пресс-службе зоосада.

Жир им был необходим, чтобы пережить зиму. Однако за время спячки ежи потеряли около 35% и более массы тела. В настоящее время животные готовятся к лету, получая весенний рацион.

"Важно разогреться, аккуратно предложить организму нужное, но не переборщить. Поэтому мы даем сытные и разнообразные корма, внимательно наблюдая за состоянием ежей", – говорится в сообщении.

Ранее в зоопарке проснулись мадагаскарские тенреки, внешне похожие на ежей. Они начинают засыпать, когда температура воздуха опускается до -16...-18 градусов. Для них это означает, что пришла зима. В условиях зоопарка зоологи специально опускают температуру в помещении.

