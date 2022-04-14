Мадагаскарские тенреки вышли из спячки в Московском зоопарке

Фото: пресс-служба зоосада

Мадагаскарские тенреки, внешне похожие на ежей, проснулись в Московском зоопарке.

"У мадагаскарских тенреков очень необычная спячка: они начинают засыпать, когда температура воздуха опускается до -16...-18 градусов. Для них это означает, что пришла зима. В условиях зоопарка зоологи специально опускают температуру в помещении", – говорится в телеграм-канале зоосада.

Ранее в Московском зоопарке проснулись бурундуки. В вольере посетители могут заметить весенний беспорядок: на земле лежит скорлупа от орехов, из дуплянок торчат войлок и сухая трава. Это связано с тем, что животные не спят крепко и в теплые зимние дни выходят на поиски еды.

Также в зоопарке проснулись еноты-полоскуны и енотовидная собака Буба.

