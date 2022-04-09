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Москва 24

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Общество

10:04

Бурундуки проснулись в Московском зоопарке

животныегородобщество

Фото: vk.com/moscow_zoo

В Московском зоопарке проснулись бурундуки. Об этом сообщается на странице зоосада в социальной сети "ВКонтакте".

Отмечается, что из-за суровой зимы животные долго не засыпали и часто просыпались.

"Так провели всю зиму. Но с приходом тепла они окончательно пробудились, резво бегают по вольеру, с любопытством поглядывая на киперов и нежданных фотографов", – говорится в сообщении.

В вольере бурундуков посетители зоопарка могут заметить весенний беспорядок: на земле лежит скорлупа от орехов, из дуплянок торчит войлок и сухая трава. Это связано с тем, что животные не спят крепко и в теплые зимние дни выходят на поиски еды.

"У бурундуков есть очень характерная особенность – они еще до спячки делают обильные запасы еды – в своих дуплянках зверьки могут организовать несколько обильных заначек. И потом спать всю зиму на кучках из орехов и семечек", – добавляется в сообщении.

В Московском зоопарке живет пара бурундуков – самец и самка. Летом они могут жить поодиночке или иногда вместе, а зимуют бурундуки обязательно в разных вольерах.

Ранее в Московском зоопарке вышли из спячки еноты-полоскуны и енотовидная собака Буба. Спячка животных зимой не является глубокой. Еноты забиваются кучей в один домик и засыпают, но в солнечные дни могут проснуться и выйти на поиски еды.

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