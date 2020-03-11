Москвичей попросили не тревожить совят-пуховичков

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Москвичей призвали не трогать совят-пуховичков в парках и скверах, если тем не угрожает опасность, сообщает Агентство "Москва".

"У сов уже вывелись птенцы, и здесь очень важно донести до людей информацию – если вдруг вы увидели в парке или сквере совенка-пуховичка и если ему не угрожает опасность, то трогать его не надо. Потому что совята – большие путешественники, и, даже не умея летать, будучи еще в пуху, они умудряются прогуливаться по территории", – заявил руководитель проекта "Орнитарий" в парке "Сокольники" Вадим Мишин.

Также он попросил быть внимательнее собаководов и держать своих питомцев на привязи, особенно охотничьи породы. По словам Мишина, надо внимательно смотреть вокруг, поскольку эти птенцы совершенно беззащитны перед собаками.

Ранее сообщалось, что зимующие в Москве птицы могут дать большое потомство в этом году из-за ранней весны. Синички, дятлы, поползни, чижи, сойки, которые зимуют в столице, могут загнездиться раньше, поскольку на это их провоцирует кормовая база и высокая температура.