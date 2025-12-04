Форма поиска по сайту

04 декабря, 08:45

Политика

Мединский признался, что считал капибару мягкой игрушкой

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Помощник президента России Владимир Мединский признался ТАСС, что до недавнего времени считал капибару мягкой игрушкой, а не реальным животным.

"Я раньше думал, что капибара – это название мягких игрушек, что-то такое мохнатое, как Чебурашка. Но недавно я узнал, что капибара – это животное. Меня моя дочь просветила и показала мне фотографии", – рассказал собеседник агентства.

По его словам, теперь он вживую хочет познакомиться с капибарами, поэтому планирует вместе с дочерью пойти на экскурсию.

"Век живи – век учись", – добавил Мединский.

Тем временем в "Москвариуме" на ВДНХ открылась интерактивная выставка "Капибарабууум". Она посвящена самым крупным грызунам в мире и выполнена в японском стиле kawaii.

Для гостей доступны семь залов и 20 инсталляций. Кроме того, есть несколько тематических зон: "Капибаризация", "Капи-тур", "Капибара-бой" и "Капи-кафе".

Московский зоопарк показал, как капибары принимают спа-процедуры

