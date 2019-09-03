Возбуждено уголовное дело по факту гибели кошек в Оренбурге

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Сотрудники правоохранительных органов расследуют дело о жестоком обращении с животными в одном из приютов Оренбургской области. Об этом говорится на сайте региональной прокуратуры.

В полицию поступили сообщения, что в приемнике "Филимоша" в поселке Южный в Оренбурге погибли 65 кошек и собака. С признаками отравления были госпитализированы три волонтера, им поставлен диагноз "ингаляционное отравление неизвестным газом легкой степени тяжести".

"Полицейские осмотрели место происшествия, в помещении на цокольном этаже, где были обнаружены трупы животных, стоял запах химикатов. Кошки и собака погибли в следствии воздействия неизвестного вещества", – указано на сайте ведомства.

Возбуждено уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными". Установлено, что приют был организован на средства зоозащитников. В руководстве приюта указывают, что намерены провести независимую химико-токсикологическую экспертизу тканей умерших животных.

Ранее жители столичного района Сокол объявили войну кэтхантерам. Люди жалуются, что неизвестные травят кошек в их дворах: уже погибли как минимум 50 животных. Местные жители обратились с заявлением в управу, полицию и прокуратуру.

Жестокие расправы над животными в Москве происходили и раньше. В декабре 2018 года в ЖК "Бутово парк" кто-то истреблял местных собак, разбрасывая по двору отравленные продукты.

Зоозащитники отмечают, что травля животных уголовно наказуема. За это предусмотрены общественные работы или лишение свободы, но живодеры почти всегда остаются безнаказанными.

