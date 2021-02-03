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Общество

16:55

В Великобритании домашний хорек выжил после машинной стирки

животные общество

Фото: facebook.com/vets4petsleedscolton

В британском городе Лидс домашний хорек выжил после того, как его случайно "постирали" в стиральной машине. Об этом сообщает издание BBC.

Грызун по кличке Бандит тайком от хозяина пробрался в стиральную машинку. Владелец хорька не заметил, что вместе с бельем оказался его любимец. В скором времени вещи были выставлены на стирку на 100 минут.

Хорек пережил стирку, у него диагностировали коллапс легкого и огромное количество синяков по всему телу. Ветеринары, лечившие Бандита, не были уверены, что питомец поправится. Однако хорьку стало лучше, и его вернули домой.

Ветеринарный хирург Дэвид Мэсси напомнил, что подобный случай может быть с любым животным и надо сохранять бдительность.

Ранее говорилось, что более 430 тысяч животных вакцинировали за прошлый год ветеринары в Москве. В городе было организовано 1 955 дополнительных пунктов вакцинации.

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