В Нью-Йорке выявили свыше 20 случаев легионеллеза

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В Нью-Йорке зарегистрировано 22 случая заболевания легионеллезом (острое инфекционное заболевание, характеризующееся развитием пневмонии или острого респираторного заболевания. – Прим. ред.). Один из них закончился летальным исходом, пишет RT со ссылкой на телеканал ABC News.

Как отметили в департаменте здравоохранения города, заражения были выявлены в квартале Гарлем на Манхэттене и в соседних районах.

Вспышка началась 25 июля. В связи с этим ведомство настоятельно рекомендовало всем, кто сталкивается с симптомами, похожими на грипп, немедленно обращаться за медицинской помощью.

Тем временем в России был зафиксирован всплеск заражений риккетсиозом из-за укусов клещей. В настоящий момент вакцины от этого заболевания нет.

Первичная профилактика заключается в обследовании клеща и обращении к врачу в случае появления таких симптомов, как лихорадка, озноб, кожная сыпь и головные боли. Если вовремя не посетить специалиста, у заболевшего могут возникнуть осложнения, способные привести к летальному исходу.