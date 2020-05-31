Два человека пострадали при взрыве в столице Колумбии – СМИ

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Два человека были ранены после взрыва, раздавшегося в столице Колумбии. Об этом передает радиостанция La FM.

Отмечается, что инцидент произошел в одном из центральных районов Боготы. Взрывное устройство заложили перед зданием фабрики, которая производит защитные маски для лица. После взрыва два человека получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие доставлены в больницу. Местные власти начали проверку, выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее стало известно, что в Казани возбудили дело по факту взрыва газа в жилом доме. ЧП произошло в квартире одного из домов на Волгоградской улице.

Кроме того, в апреле взрыв газа случился в подмосковном Орехово-Зуеве. В результате происшествия погибли три человека, еще 10 пострадали.