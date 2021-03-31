Китай призвал ВОЗ изучить вероятность утечки коронавируса из лабораторий в других странах

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Всемирная организация здравоохранения должна изучить вероятность утечки коронавируса из лабораторий в других странах, в том числе США. Об этом заявили в МИД КНР.

В Китае также положительно оценили результаты работы инспекторов ВОЗ, изложенные в опубликованном докладе по итогам изучения источников происхождения коронавируса.

Накануне ВОЗ опубликовала доклад по итогам поездки экспертов в Китай для выявления происхождения COVID-19, в котором отмечается, что лабораторное происхождение инфекции маловероятно.

По предварительным данным экспертов, коронавирус передался человеку от летучих мышей через другое животное, однако ВОЗ продолжает рассматривать все версии. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что ученые находятся лишь в начале пути, им предстоит еще большая научная работа.

Международная группа экспертов ВОЗ прибыла в Китай 14 января. Ученые посетили Уханьский институт вирусологии, включая изолированную лабораторию BSL-4, которую связывают с утечкой коронавируса.

Также эксперты посетили рынок морепродуктов "Хуанань", больницу и центр по контролю и профилактике заболеваний.

Ранее эксперты ВОЗ заявляли, что не могут с уверенностью назвать рынок местом, откуда начал распространяться COVID-19. Специалисты пришли к выводу, что с данной торговой точкой действительно было связано множество случаев заражения, однако та же тенденция отмечалась на других рынках.

При этом американский эксперт, бывший директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфил в эфире CNN сообщил, что по-прежнему уверен в лабораторном происхождении коронавируса.