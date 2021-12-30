Украина не планирует вводить военное положение – СНБО

30 декабря, 21:51
Фото: depositphotos/mariakarabella
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что не видит угрозы полномасштабного вторжения России. Вводить военное положение в стране пока не планируется, передает РИА Новости.
Он отметил, что на сегодняшний день нет необходимости пугать общество.
"Ситуация контролируемая, мы понимаем, что происходит", – подчеркнул секретарь СНБО в ходе брифинга.
Данилов уточнил, что решение о введении военного положения будет зависеть от обстоятельств.
"Если будут такие обстоятельства, мы сразу будем информировать общество", – заверил он.
Сообщения о возможном нападении российских войск на Украину появляются в европейских СМИ не первый день. Так, издание American Thinker ранее отмечало, что в случае военного конфликта для захвата Киева России понадобится меньше суток.
Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Россия никогда не нападала первой, однако и делать себя жертвой не позволяла.
В свою очередь, бывший глава МИД Украины Павел Климкин высказал мнение о том, что большая война между Россией и Украиной невозможна, поскольку напряжение между странами существенно снизилось.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: