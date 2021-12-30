Украина не планирует вводить военное положение – СНБО

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что не видит угрозы полномасштабного вторжения России. Вводить военное положение в стране пока не планируется, передает РИА Новости.

Он отметил, что на сегодняшний день нет необходимости пугать общество.

"Ситуация контролируемая, мы понимаем, что происходит", – подчеркнул секретарь СНБО в ходе брифинга.

Данилов уточнил, что решение о введении военного положения будет зависеть от обстоятельств.

"Если будут такие обстоятельства, мы сразу будем информировать общество", – заверил он.

Сообщения о возможном нападении российских войск на Украину появляются в европейских СМИ не первый день. Так, издание American Thinker ранее отмечало, что в случае военного конфликта для захвата Киева России понадобится меньше суток.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Россия никогда не нападала первой, однако и делать себя жертвой не позволяла.

В свою очередь, бывший глава МИД Украины Павел Климкин высказал мнение о том, что большая война между Россией и Украиной невозможна, поскольку напряжение между странами существенно снизилось.