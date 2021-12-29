Эксперт ответил на предложение из Украины мобилизовать детей в случае "войны с Россией"

14:19
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Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько рассказал Москве 24, что после призывов из Украины мобилизовать подростков в случае "войны с Россией" нашей стране необходимо обращаться с жалобой в международные организации.
Ранее украинский аналитик Александр Кочетков в своей статье для издания "Главред" заявил, что призыв детей на фронт в случае крупного вооруженного конфликта с Россией целесообразен. По его мнению, не важно, встают под ружье мужчины, женщины или подростки, "главное, чтобы стреляли из автоматов и другого оружия примерно в сторону противника". Кочетков уверен, что такая мера позволит увеличить вероятные потери противоборствующей стороны.
По мнению Безпалько, к сказанному нужно относиться как к глупости, сказанной с серьезным лицом.
"Единственное, жертвы среди женщин и детей, которые неизбежно возникнут в случае реального вооруженного конфликта, могут подать в пропагандистских целях. Чтобы показать, насколько опасны агрессоры, которые якобы на них напали", – рассуждает эксперт.
Безпалько заявил, что не верит в возможность крупномасштабного вооруженного конфликта между двумя странами в ближайшем будущем. При этом все действия Украины направлены на разжигание ненависти по отношению к России, уверен он.
По словам собеседника Москвы 24, нашей стране необходимо жаловаться в международные организации на призывы мобилизовать подростков.
"Раньше это было характерно для стран Африки. Например, Либерии, Сьерра-Леоне, где шла масштабная долголетняя гражданская война. Там из детей, по сути, формировали целые армии. Очевидно, что Украина в плане риторики скатывается к уровню стран Африки", – подчеркнул Безпалько.
Собеседник Москвы 24 уверен, что к высказыванию украинского аналитика не стоит относиться серьезно. Он не исключил, что заявление о мобилизации подростков могло быть сделано им только ради пиара.
Ранее бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что не верит в крупномасштабный конфликт между Россией и Украиной. По его словам, напряжение между странами после разговора Владимира Путина с президентом США Джо Байденом значительно снизилось.
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