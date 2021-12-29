Движение транспорта ограничат в Москве в новогоднюю ночь

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

14:19

Главная / Новости /

Эксперт ответил на предложение из Украины мобилизовать детей в случае "войны с Россией"

Детей под ружье. Зачем на Украине предлагают мобилизовать подростков при "войне с Россией"
общество за рубежом

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько рассказал Москве 24, что после призывов из Украины мобилизовать подростков в случае "войны с Россией" нашей стране необходимо обращаться с жалобой в международные организации.

Ранее украинский аналитик Александр Кочетков в своей статье для издания "Главред" заявил, что призыв детей на фронт в случае крупного вооруженного конфликта с Россией целесообразен. По его мнению, не важно, встают под ружье мужчины, женщины или подростки, "главное, чтобы стреляли из автоматов и другого оружия примерно в сторону противника". Кочетков уверен, что такая мера позволит увеличить вероятные потери противоборствующей стороны.

По мнению Безпалько, к сказанному нужно относиться как к глупости, сказанной с серьезным лицом.

Конечно, некоторые националисты действительно готовы бросить в топку войны кого угодно: женщин, детей. Лишь бы реализовать свои потребности и показать отношение к России. Это напоминает тотальную мобилизацию, которую осуществляли в нацистской Германии накануне ее краха.
Богдан Безпалько
член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ

"Единственное, жертвы среди женщин и детей, которые неизбежно возникнут в случае реального вооруженного конфликта, могут подать в пропагандистских целях. Чтобы показать, насколько опасны агрессоры, которые якобы на них напали", – рассуждает эксперт.

Безпалько заявил, что не верит в возможность крупномасштабного вооруженного конфликта между двумя странами в ближайшем будущем. При этом все действия Украины направлены на разжигание ненависти по отношению к России, уверен он.

По словам собеседника Москвы 24, нашей стране необходимо жаловаться в международные организации на призывы мобилизовать подростков.

Можно обратиться в международные детские организации, ЮНИСЕФ (Детский фонд под эгидой ООН. – Прим. ред.), поставить вопрос в ООН. В принципе, вовлечение детей в боевые действия или угроза вовлечения считаются преступлением.
Богдан Безпалько
член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ

"Раньше это было характерно для стран Африки. Например, Либерии, Сьерра-Леоне, где шла масштабная долголетняя гражданская война. Там из детей, по сути, формировали целые армии. Очевидно, что Украина в плане риторики скатывается к уровню стран Африки", – подчеркнул Безпалько.

Собеседник Москвы 24 уверен, что к высказыванию украинского аналитика не стоит относиться серьезно. Он не исключил, что заявление о мобилизации подростков могло быть сделано им только ради пиара.

Ранее бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что не верит в крупномасштабный конфликт между Россией и Украиной. По его словам, напряжение между странами после разговора Владимира Путина с президентом США Джо Байденом значительно снизилось.

Читайте также

Камзин Никита

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать