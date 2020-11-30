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В мире

12:25

СМИ рассказали об оружии, которым был убит иранский физик-ядерщик

за рубежом происшествия

Фото: АР/Fars News Agency via AP

Иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде был убит оружием, произведенным в Израиле. Об этом сообщает телеканал Press TV со ссылкой на информированный источник.

"Фрагменты оружия, собранные на месте теракта, имеют логотипы и технические характеристики военной промышленности Израиля", – говорится в сообщении телеканала.

Физик-ядерщик, руководитель организации исследований и инноваций при министерстве обороны Ирана Мохсен Фахризаде был убит 27 ноября. В турецком МИД назвали случившееся чудовищным. В министерстве выразили надежду, что виновные в нападении будут найдены и предстанут перед судом.

В ООН также заявили, что обеспокоены ситуацией вокруг случившегося. Заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак призвал народ проявить сдержанность для недопущения напряженной ситуации в регионе.

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