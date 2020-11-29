В России оценили риск начала войны из-за убийства иранского физика-ядерщика

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Вооруженного конфликта из-за убийства иранского физика-ядерщика Ирана Мохсена Фахризаде не будет, считает российский сенатор Алексей Пушков. Об этом он написал в своем Twitter.

Он подчеркнул, что Иран вряд ли будет отвечать на случившееся демонстративно.

"Тегеран заинтересован в возвращении США к соглашению о ядерной программе Ирана. Ясно, что убийство имело целью скачок напряженности и срыв такого сценария. Иран не даст повода для войны: именно этого ждут его враги", – написал политик.

Физик-ядерщик, руководитель организации исследований и инноваций при министерстве обороны Ирана Мохсен Фахризаде был убит неизвестными накануне после обстрела автомобиля. Фахризаде скончался, несмотря на усилия врачей.

Уточнялось, что убитый возглавлял организацию исследований и инноваций министерства обороны Ирана.

Накануне в ООН также прокомментировали убийство ученого. В организации выразили обеспокоенность ситуацией вокруг случившегося.

В турецком МИД также осудили случившееся. Там назвали произошедшее убийство чудовищным.

