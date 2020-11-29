В МИД Турции осудили убийство ученого-ядерщика в Иране

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В МИД Турции прокомментировали убийство ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте ведомства.

В турецком МИД осудили случившееся. Там назвали произошедшее убийство чудовищным.

"Мы <...> передаем соболезнования правительству Ирана и семье погибшего", – сообщается в заявлении.

В МИД Турции призвали воздержаться от эскалации ситуации в регионе. В дипведомстве выразили надежду, что виновные в нападении будут найдены и предстанут перед судом.

Физик-ядерщик, руководитель организации исследований и инноваций при министерстве обороны Ирана Мохсен Фахризаде был убит неизвестными накануне после обстрела автомобиля. Фахризаде скончался, несмотря на усилия врачей.

Уточнялось, что убитый возглавлял организацию исследований и инноваций министерства обороны Ирана.

Накануне в ООН также прокомментировали убийство ученого. В организации выразили обеспокоенность ситуацией вокруг случившегося.