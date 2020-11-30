У Байдена диагностировали переломы костей стопы

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Фото: AP/TASS/Andrew Harnik
У кандидата в президенты США Джозефа Байдена диагностировали переломы костей стопы. По информации журналистского пула Байдена, инцидент произошел в субботу.
"Байден поскользнулся, когда играл со своей собакой Мейджером", – приводит РИА Новости заявление американских журналистов.
Отмечается, что после случившегося кортеж Байдена прибыл к врачу-ортопеду.
"Компьютерная томография подтвердила нитевидные переломы боковой и средней клиновидных костей", – рассказал медик, который проводил осмотр политика.
Ранее Байден заявил о намерении назначить бывшую главу пресс-службы госдепа Дженнифер Псаки на должность пресс-секретаря Белого дома. Сообщалось, что на ключевых постах администрации, отвечающих за работу с журналистами, будут работать исключительно женщины.
Выборы президента США состоялись 3 ноября. Байден заявил, что одержал на них победу. При этом кандидат от республиканцев Дональд Трамп намерен отстаивать в суде позицию по поводу голосования.
Джо Байдену исполняется 78 лет
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