Во Франции расследуют сделку главы LVMH и российского бизнесмена Саркисова – СМИ

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Французская прокуратура ведет расследование на предмет махинаций сделки с недвижимостью в Куршевеле, которая, по версии следствия, была совершена при участии российского бизнесмена Николая Саркисова и президента группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернара Арно. Об этом пишет Le Monde.

Расследование начали после заявления в декабре прошлого года от специализированного ведомства, которое усмотрело признаки отмывания денег в покупке более десяти объектов недвижимости в Куршевеле в 2018 года, а затем их перепродаже.

После того, как дело дошло в парижскую прокуратуру, данные факты приобщили к другому уже начатому расследованию против Саркисова.

Согласно версии правоохранителей, первоначально через созданные во Франции, Люксембурге и на Кипре организации были приобретены 17 объектов на общую сумму свыше 18 миллионов евро. Прокуроры считают, что всеми этими компаниями мог владеть сам Саркисов либо иметь в них долю.

Деньги на покупку недвижимости были якобы выделены через цепочку компаний, одна из которых принадлежит Арно. После этого тот через свои фирмы выкупил активы полного товарищества La Fleche, к которому якобы имел отношение Саркисов и которое участвовало в покупке недвижимости, на сумму 1,8 миллиона евро.

Сотрудники французского спецведомства утверждают, что смена конечного бенефициарного владельца приобретенной недвижимости была совершена для сокрытия точного происхождения средств, усложнения сделки и идентификации реального покупателя, а также реального бенефициара сделок, то есть Бернара Арно.

Следователи полагают, что данные действия позволили Саркисову получить прибыль в размере 2 миллионов евро.

Представители Бернара Арно подтвердили факт совершения сделок, однако заверили, что все они проводились в строгом соответствии с законом. Адвокаты российского бизнесмена также подтвердили реальность сделок, но не назвали приобретателя, определив его только как очень известную французскую группу недвижимости.

По словам правозащитников, конечной целью было приведение всех объектов недвижимости к одному владельцу для того, чтобы провести ремонтные работы, а после увеличения их стоимости, продать новым владельцам.

Адвокаты подчеркнули, что сам Саркисов отношения к сделкам не имел и, более того, никогда не встречался с Арно лично. Все операции были проведены командой его холдинга, которые ответственны за инвестиции и недвижимость в Европе.

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