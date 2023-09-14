Песков назвал предателями занявших антироссийские позиции бизнесменов

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Бизнесмены, которые занимают антироссийские позиции, чтобы вывести себя из-под санкций, являются предателями, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Что касается выхода из-под санкций, мы знаем, что есть предприниматели, которые скатываются на антироссийские позиции и которые пытаются за тридцать сребреников вывести себя из-под санкций. Это предатели", – высказался он.

Ранее в Германии эксперты выразили недовольство из-за того, что Россия "возвращается" в международную торговлю, несмотря на многочисленные антироссийские санкции со стороны Запада.

Немецкие аналитики выяснили, что грузооборот трех самых крупных портов в России в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Новороссийске приблизился к максимальной отметке с начала спецоперации РФ на Украине, то есть с февраля 2022 года. Также отмечалось, что на торговых рынках стала заметна возросшая активность России.



Песков заявил, что жители западных стран должны понимать цену ошибок своих лидеров