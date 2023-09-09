В ФРГ выразили недовольство ростом российской торговли – СМИ

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В Германии эксперты выразили недовольство из-за того, что Россия "возвращается" в международную торговлю, несмотря на многочисленные антироссийские санкции со стороны Запада. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на отчет Кильского института мировой экономики.

"Это происходит несмотря на санкции, введенные западными странами, и падение курса рубля", – считает немецкий ученый Винсент Стамер.

Немецкие аналитики выяснили, что грузооборот трех самых крупных портов в России в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Новороссийске приблизился к максимальной отметке с начала спецоперации РФ на Украине, то есть с февраля 2022 года, заявили в СМИ.

В службе морский перевозок Германии FleetMon сообщили, что в российских портах значительно растет количество прибывающих контейнеровозов.

Также в материале издания отметили, что на торговых рынках стала заметна возросшая активность России.

В четверг, 7 сентября, Великобритания ввела санкции против 11 граждан России за якобы незаконную деятельность в киберпространстве. Ограничения касаются 11 членов российской кибергруппировки, атаковавшей больницы и другие объекты критической инфраструктуры.

В США признали, что экономика РФ показала свою прочность перед западными санкциями



