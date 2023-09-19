Лондон ужесточил санкции в отношении российского бизнесмена Фридмана

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Британское правительство ввело в отношении российского предпринимателя, основателя Альфа-Групп Михаила Фридмана транспортные рестрикции. Об этом пишет ТАСС.

Согласно обновленному санкционному перечню Соединенного Королевства, новые ограничительные меры в сторону Фридмана подразумевают возможность задержания судов и самолетов, которые принадлежат ему, зафрахтованы или эксплуатируются им.

Помимо этого, предпринимателю теперь могут не разрешить регистрировать самолеты в национальном реестре. Любые действующие регистрации могут быть прекращены, уточняется в документе. Вместе с этим запрещается оказание технической помощи принадлежащим ему судам.

Ранее Фридман заявил, что не чувствует спокойствия и стабильности в Лондоне. По его словам, в России он чувствовал напряжение, так как готовился к внезапной смене обстановки в государстве. Бизнесмен также поделился, что чувствует себя униженным, поскольку в декабре 2022 года Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) провело обыск в его доме.