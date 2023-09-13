Суд ЕС отказался снять санкции с российского бизнесмена Рашникова

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Европейский суд отказался снимать санкции Евросоюза с российского бизнесмена Виктора Рашникова, сообщает ТАСС.

Иск россиянина отклонили, возложив на него обязанность по оплате судебных расходов.

Рашников требовал исключить его из европейских санкционных списков.

Ранее СМИ писали, что Евросоюз исключит из санкционного списка российских бизнесменов Александра Шульгина, Фархада Ахмедова и Григория Березкина.

По данным издания, ЕС не будет продлевать санкции против трех человек, попавших в список из-за конфликта на Украине. Нынешние меры в отношении них истекут на этой неделе.

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