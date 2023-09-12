ЕС исключит из санкционного списка российских бизнесменов Шульгина, Березкина и Ахмедова

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов/на фото Григорий Березкин

Евросоюз исключит из санкционного списка российских бизнесменов Александра Шульгина, Фархада Ахмедова и Григория Березкина, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным издания, ЕС не будет продлевать санкции против трех человек, попавших в список из-за конфликта на Украине. Нынешние меры в отношении них истекут на этой неделе.

Ранее СМИ писали, что послы 27 стран – членов ЕС согласились пересмотреть некоторые индивидуальные санкции в отношении российских компаний и физлиц.

На прошлой неделе Европейский суд общей юрисдикции, который расположен в Люксембурге, вынес решение о снятии санкции ЕС с экс-гендиректора маркетплейса Ozon Александра Шульгина.

Решение о снятии санкций с экс-гендиректора Ozon вступит в силу после истечения срока на апелляцию со стороны совета ЕС. В сообщении также отмечается, что на Шульгина ввели санкции в апреле прошлого года.

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