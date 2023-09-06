Суд ЕС постановил снять санкции с российского бизнесмена Шульгина

Фото: ТАСС/Ведомости//Евгений Разумный

Европейский суд общей юрисдикции, который расположен в Люксембурге, вынес решение о снятии санкции ЕС с экс-гендиректора маркетплейса Ozon Александра Шульгина. Об этом сказано в тексте судебного вердикта.

Решение о снятии санкций с экс-гендиректора Ozon вступит в силу после истечения срока на апелляцию со стороны совета ЕС.

В сообщении также отмечается, что на Шульгина ввели санкции в апреле прошлого года.

"24 февраля 2022 года он участвовал во встрече олигархов в Кремле с президентом Владимиром Путиным, где обсуждался ход действий в свете западных санкций", – говорилось в заявлении ЕС.

11 апреля прошлого года Шульгин уволился с должности гендиректора Ozon и покинул состав совета директоров из-за санкций. После этого совет ЕС изменил формулировку, уточнив, что теперь он является экс-главой Ozon.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от Соединенных Штатов снять санкции с его матери Аймани Кадыровой.

Он отметил, что его мать занимается только благотворительной деятельностью, в связи с чем ограничительные меры США можно расценить только как намеренное и циничное пренебрежение всеми этичными нормами.

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