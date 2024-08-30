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Fox News: спрос на частные бункеры увеличился в США

В США растет спрос на элитные частные бункеры

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Американцы стали чаще приобретать частные бункеры на случай крупных вооруженных конфликтов, ядерной катастрофы или новых пандемий. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на директора компании-производителя бункеров Atlas Survival Shelters Рона Хаббарда.

По его словам, стоимость таких бункеров варьируется от 20 тысяч до 1 миллиона долларов. Компания продает как минимум один бункер в день. Обстановка внутри него при этом напоминает домашнюю.

"Именно поэтому я работаю со многими элитными клиентами. Потому что они понимают, что не хотят страдать и находиться в металлической коробке. Они хотят быть в чем-то, что ощущается как роскошное бомбоубежище", – подчеркнул Хаббард.

По информации телеканала, среди клиентов компании есть многие американские звезды, к примеру, сестры Ким и Хлоя Кардашьян.

В МИД РФ заявляли ранее, что часы Судного дня, которые символизируют напряженность ситуации в мире, показывают "без двух минут". Вместе с тем не стоит считать, что их ход необратим, добавили в ведомстве.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, заявил, что обострение Украиной конфликта подталкивает Россию к применению ассиметричных мер, включая использование ядерного оружия.

Власти США готовы продемонстрировать "ядерную дубину", которой в 1945 году президент страны Гарри Труман хотел напугать СССР, но РФ этим не запугать, отмечал директор СВР РФ Сергей Нарышкин.

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