Первая леди США сдала отрицательный тест на коронавирус

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Джилл Байден, супруга президента США Джо Байдена, сдала отрицательный тест на COVID-19 после повторного заражения инфекцией, рассказала директор по коммуникациям первой леди США Элизабет Александр. Об этом сообщает The Hill.

По ее словам, теперь находившаяся на самоизоляции в Дэлавере Джилл Байден сможет вернуться в Белый дом.

О том, что Джилл Байден заболела COVID-19, стало известно 16 августа. При этом до этого она дважды вакцинировалась и получила две бустерные прививки. После выздоровления первая леди США несколько раз проходила тестирования – в два последних раза результаты были отрицательными.

Тем не менее 23 августа Джилл Байден вновь сдала положительный тест на коронавирус. Отмечалось, что симптомов заболевания у нее нет, однако контактировавших с ней людей все равно оповестили о результате теста. Между тем взятый 23 августа тест Джо Байдена оказался отрицательным.