В Китае рассказали, с чего началась вспышка коронавирусной инфекции в Нанкине

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Фото: Zuma/ТАСС
Вспышка коронавируса в китайском городе Нанкин произошла из-за заражения уборщицы, которая проводила санитарную обработку самолета. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на китайских экспертов.
Заболевшая женщина делала уборку на борту CA910 авиакомпании Air China, который прилетел из Москвы. Предполагается, что она нарушила правила личной дезинфекции и заразилась, что привело к инфицированию остальных сотрудников.
Локальная вспышка СOVID-19 произошла в середине июля. Тогда сообщалось о заражении сотрудников аэропорта Лукоу. По актуальным данным, общее число заболевших с начала вспышки составило 185.
Ранее в ходе саммита лидеров G7 глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что не исключает версию лабораторной утечки SARS-CoV-2. По его словам, со стороны Китая на начальных этапах расследования не было достаточной прозрачности, возникали трудности с обменом данными.
Позже ведущий специалист уханьского Института вирусологии Ши Чжэнли опровергла это утверждение. Она подчеркнула, что все подобные заявления являются необоснованными, а данные о том, что несколько сотрудников института тяжело заболели еще до начала пандемии, не соответствуют действительности.
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