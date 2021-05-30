Греция продлила порядок въезда граждан России до 7 июня

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Греция продлила до 7 июня порядок въезда иностранных граждан, включая россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно совместному межправительственному решению Греции, россиянам не потребуется карантин при въезде в страну. Однако туристы обязаны предоставить сертификат вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенном COVID-19 и наличии антител.

Греция открыла границы для туристов с 14 мая. При этом для некоторых стран по-прежнему действуют ограничения. Они не распространяются на граждан государств-членов Европейского Союза и Шенгенского соглашения, а также на постоянных жителей еще 22 стран.

Ранее в Греции вступили в силу новые правила поведения на пляжах. Туристам предписано соблюдать социальную дистанцию, а работников отелей обязали постоянно носить маски. Кроме того, введено требование по снижению громкости музыки, чтобы посетителям баров и кафе не приходилось ее перекрикивать и тем самым разбрызгивать частицы слюны.