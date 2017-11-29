Жертвами теракта в мечети на Синае стали 310 человек

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Количество погибших в результате террористической атаки на мечеть эр-Роуда на севере Синайского полуострова 24 ноября достигло 310 человек. Об этом сообщила министр социального сотрудничества Египта Гада Вали.

Вали также отметила, что правительство изучило социальное положение 410 семей погибших и раненых в населенном пункте Бир-эль-Абад, чтобы оказать им необходимую адресную помощь, передает ТАСС.

Мечеть эр-Роуда – крупнейшая на севере Синайского полуострова. 24 ноября четыре внедорожника окружили мечеть и подорвали взрывное устройство во время пятничной молитвы. Затем нападавшие открыли беспорядочный огонь по людям.

Основная часть жертв – местные жители, убиты также солдаты-срочники ВС Египта.

Позже стало известно, что полиция Египта во время антитеррористической операции на Синайском полуострове ликвидировала 30 боевиков. Все они были причастны к теракту в мечети Эр-Рауда.

Также сообщалось, что в память о жертвах крупнейшего в истории Египта теракта возведут мемориал. Соответствующее распоряжение дал президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси. Сроки и место возведения памятника пока не уточняются. Кроме того, известно, что глава государства велел выплатить семьям погибших компенсации в раземере 11 тысяч долларов.

Что известно о теракте в мечети в Египте читайте подробнее в материале портала Москва 24.