Жертвами теракта в мечети на Синае стали 310 человек

29 ноября, 19:01
Фото: ТАСС/Zuma/Pan Chaoyue
Количество погибших в результате террористической атаки на мечеть эр-Роуда на севере Синайского полуострова 24 ноября достигло 310 человек. Об этом сообщила министр социального сотрудничества Египта Гада Вали.
Вали также отметила, что правительство изучило социальное положение 410 семей погибших и раненых в населенном пункте Бир-эль-Абад, чтобы оказать им необходимую адресную помощь, передает ТАСС.
Мечеть эр-Роуда – крупнейшая на севере Синайского полуострова. 24 ноября четыре внедорожника окружили мечеть и подорвали взрывное устройство во время пятничной молитвы. Затем нападавшие открыли беспорядочный огонь по людям.
Основная часть жертв – местные жители, убиты также солдаты-срочники ВС Египта.
Позже стало известно, что полиция Египта во время антитеррористической операции на Синайском полуострове ликвидировала 30 боевиков. Все они были причастны к теракту в мечети Эр-Рауда.
Также сообщалось, что в память о жертвах крупнейшего в истории Египта теракта возведут мемориал. Соответствующее распоряжение дал президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси. Сроки и место возведения памятника пока не уточняются. Кроме того, известно, что глава государства велел выплатить семьям погибших компенсации в раземере 11 тысяч долларов.
Что известно о теракте в мечети в Египте читайте подробнее в материале портала Москва 24.
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