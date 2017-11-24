Что известно о теракте в мечети в Египте

24 ноября, 17:52
В результате теракта в мечети в Египте, по последним официальным данным, погибли 235 человека, еще 130 пострадали. По информации источника РИА Новости, всего на момент взрыва там могли находиться до 500 человек.
Фото: AP/Amr Nabil
Нападение на мечеть в населенном пункте Эр-Рауд, неподалеку от столицы провинции Северный Синай, было совершено во время пятничной молитвы 24 ноября. По данным местных СМИ, террористы приехали на четырех внедорожниках, из которых активировали взрывное устройство среди мирных граждан. После этого они открыли огонь по людям. В министерстве здравоохранения Египта утверждают, что неизвестные также обстреливали машины скорой помощи, которые пытались вывозить пострадавших с места взрыва, передает RT.
Изначально речь шла о 50 жертвах. Сейчас цифры разнятся, однако последние официальные данные — 235 погибших. Машины скорой помощи продолжают развозить раненых, предположительно, их доставляют в больницы Биль-эль-Абд и эль-Ариша.
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Большинство погибших — мирные жители. Кроме того, в числе жертв есть и солдаты-срочники. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил в стране трехдневный траур.
Египетское государственное телевидение утверждает, что теракт произошел в суфийской мечети (последователи суфизма проповедуют аскетизм и повышенную духовность — прим. ред.). Ранее нападения совершались в основном на представителей правоохранительных органов страны и местных христиан.
Телеканал Al Araiya сообщает, что МВД Египта ввело в Каире чрезвычайное положение. Силовикам поручено взять под охрану государственные и социально значимые учреждения. Власти всех провинций усилили меры безопасности на местах.
Президент созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности. Для расследования нападения, квалифицированного как теракт, создана специальная комиссия. Ни одна из террористических организаций пока не заявляла о причастности к произошедшему. Силовики разыскивают нападавших, в первую очередь в районе взрыва, который был оцеплен сразу после происшествия.
Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования властям Египта в связи с терактом. "Убийство мирных людей в ходе богослужения поражает своей жестокостью и цинизмом. Мы в очередной раз убеждаемся, что террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали", — говорится в телеграмме. В ней подчеркивается, что Москва готова и дальше сотрудничать с Каиром в борьбе с международным террором.
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