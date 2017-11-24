Путин выразил соболезнования президенту Египта в связи с терактом на Синае

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Владимир Путин выразил соболезнования президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси в связи с терактом, совершенном в мечети на севере Синайского полуострова, сообщает пресс-служба Кремля.

"Убийство мирных людей в ходе богослужения поражает своей жестокостью и цинизмом. Мы в очередной раз убеждаемся, что террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали", – говорится в телеграмме.

Глава РФ передал слова сочувствия родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

24 ноября четыре внедорожника окружили мечеть и подорвали взрывное устройство во время пятничной молитвы. Затем нападавшие открыли беспорядочный огонь по людям.

Сообщается о 184 погибших и 120 пострадавших. Основная часть жертв – местные жители, убиты также солдаты-срочники ВС Египта. Всего в мечети могло находиться до 500 человек.