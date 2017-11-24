В подвергшейся нападению мечети на Синае могло находиться до 500 человек

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На момент взрыва в мечети на севере Синая могло находиться до 500 человек. Уже известно о 155 погибших, 120 человек получили различные повреждения, сообщает РИА Новости.

Мечеть эр-Роуда, расположенная в районе международной трассы на участке эль-Ариш – эль-Кантара в деревне Бир-эль-Абд к западу от эль-Ариша, – крупнейшая на севере Синайского полуострова.

24 ноября четыре внедорожника окружили мечеть и подорвали взрывное устройство во время пятничной молитвы. Затем нападавшие открыли беспорядочный огонь по людям.

Основная часть жертв – местные жители, убиты также солдаты-срочники ВС Египта. В Каире введено чрезвычайное положение, все государственные и общественно значимые учреждения должны взять под охрану.