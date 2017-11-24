Более 150 человек погибли после атаки на мечеть в Египте

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Жертвами атаки боевиков на мечеть в Египте стали 155 человек, свыше 100 пострадали.

Инцидент произошел 24 ноября в населенном пункте Эр-Рауда к западу от Эль-Ариша, столицы провинции Северный Синай, сообщает РИА Новости со ссылкой на египетские СМИ. Четыре внедорожника окружили мечеть и подорвали взрывное устройство во время пятничной молитвы. Потом они начали открыли беспорядочный огонь по людям.

Министерство внутренних дел Египта ввело чрезвычайное положение в столице страны Каире, передает телеканал Al Arabiya. Все государственные и общественно значимые учреждения должны взять под охрану.

Ранее сообщалось о 50 погибших и примерно 70 пострадавших. Основная часть жертв – местные жители, убиты также солдаты-срочники ВС Египта.