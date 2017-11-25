Мемориал в память о жертвах теракта в мечети появится в Египте

25 ноября, 16:44
Фото: ТАСС/Fayed El-Geziry/Zuma
Мемориал простоят в память о жертвах крупнейшего в истории Египта теракта. Соответствующее распоряжение дал президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси.
Сроки и место возведения мемориала пока не уточняются. Известно также, что глава государства велел выплатить семьям погибших компенсации в раземере 11 тысяч долларов, сообщает Al Masry Al Youm.
Теракт произошел у мечети на севере Синайского полуострова 24 ноября. Ранее сообщалось, что число жертв достигло 305 человек.
Атака проходила в мечети эр-Роуда, когда множество людей собрались на пятничную молитву. Боевики сперва взорвали бомбу в толпе, после чего расстреляли людей, выбегавших из здания.
В ходе операции после инцидента полиция Египта ликвидровала около 30 боевиков. Кроме того, местные военные нанесли авиаудары и уничтожили несколько транспортных средств, которые боевики использовали при нападении на мечеть.
Подробнее о теракте в мечети в Египте читайте в материале портала Москва 24.
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