Мемориал в память о жертвах теракта в мечети появится в Египте

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Мемориал простоят в память о жертвах крупнейшего в истории Египта теракта. Соответствующее распоряжение дал президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси.

Сроки и место возведения мемориала пока не уточняются. Известно также, что глава государства велел выплатить семьям погибших компенсации в раземере 11 тысяч долларов, сообщает Al Masry Al Youm.

Теракт произошел у мечети на севере Синайского полуострова 24 ноября. Ранее сообщалось, что число жертв достигло 305 человек.

Атака проходила в мечети эр-Роуда, когда множество людей собрались на пятничную молитву. Боевики сперва взорвали бомбу в толпе, после чего расстреляли людей, выбегавших из здания.

В ходе операции после инцидента полиция Египта ликвидровала около 30 боевиков. Кроме того, местные военные нанесли авиаудары и уничтожили несколько транспортных средств, которые боевики использовали при нападении на мечеть.

Подробнее о теракте в мечети в Египте читайте в материале портала Москва 24.