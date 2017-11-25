Число жертв теракта в Египте превысило 300 человек

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В результате теракта на севере Синайского полуострова погибли 305 человек, передает РИА Новости. Из них 27 детей. Пострадали еще 128 человек. Ранее сообщалось о 235 погибших.

СМИ пишут, что жертв теракта на севере Синая хоронили всю ночь. Террористы ворвались в мечеть эр-Роуда неподалеку от города аль-Ариш. В тот момент множество людей собрались на пятничную молитву. Боевики сперва взорвали бомбу, после чего расстреляли людей, в панике выбегавших из здания.

Полиция Египта во время антитеррористической операции на Синайском полуострове ликвидировала 30 боевиков.

Подробнее о теракте в мечети в Египте читайте в материале портала Москва 24.