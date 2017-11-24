Число погибших при атаке на мечеть в Египте возросло до 235 человек

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Число жертв теракта в мечети на севере Синая в Египте возросло до 235 человек, сообщило государственное египетское телевидение со ссылкой на прокуратуру, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что жертвами атаки боевиков на мечеть в Египте стали 155 человек, свыше 100 пострадали. Отмечалось, что на момент взрыва в здании могло находиться до 500 человек.

Инцидент произошел 24 ноября в населенном пункте Эр-Рауда к западу от Эль-Ариша, столицы провинции Северный Синай. Четыре внедорожника окружили мечеть и подорвали взрывное устройство во время пятничной молитвы. Потом они начали открыли беспорядочный огонь по людям.

Министерство внутренних дел Египта ввело чрезвычайное положение в столице страны Каире. Все государственные и общественно значимые учреждения должны перейти под охрану.

Президент России Владимир Путин уже выразил соболезнования президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси в связи с терактом. Глава РФ также передал слова сочувствия родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Подробнее о теракте в мечети в Египте читайте в материале портала Москва 24.