Египетская полиция ликвидировала 30 боевиков после теракта в мечети

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Полиция Египта во время антитеррористической операции на Синайском полуострове ликвидировала 30 боевиков, передает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на официального представителя Минобороны страны Тамера Рифаи.

Сообщается, что террористы были причастны к пятничному теракту в мечети населенного пункта Бир аль-Абед.



Деревня Бир аль-Абед находится в 40 километрах к западу от Аль-Арича, столицы Северной Синайской области, региона, где египетские силы безопасности ведут ожесточенную борьбу с египетским отделением ДАИШ (группировка запрещенная в РФ), сообщает "Российская газета".

Кроме того, египетские вооруженные силы в ночь на 25 ноября нанесли авиаудары и уничтожили несколько транспортных средств, которые боевики использовали при нападении на мечеть.

Число жертв теракта в мечети на севере Синая в Египте возросло до 235 человек.