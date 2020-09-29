Великобритания и Канада ввели санкции в отношении Лукашенко и его окружения

29 сентября, 20:18
Фото: kremlin.ru
Великобритания и Канада ввели санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко и его окружения. Об этом сообщили на официальном сайте Форин Оффис.
О канадских санкциях стало известно со слов главы МИД Великобритании Доминика Рааба. Для лиц, вошедших в санкционный список, запрещается въезд на территорию государств, а их активы арестовываются.
Под ограничительные меры, помимо Лукашенко, попали его старший сын Виктор, глава президентской администрации Игорь Сергеенко, министр внутренних дел РБ Юрий Караев и четыре высокопоставленных представителя властей в Белоруссии.
Рааб сообщил, что Великобритания и Канада не признают результаты "сфальсифицированных" президентских выборов. Режим правления Лукашенко он охарактеризовал как "жестокий" и "прибегающий к обману".
"Мы призываем к ответу тех, кто несет ответственность за применение насилия против народа Белоруссии, и будем стоять на страже наших демократических ценностей и прав человека", – заявил Рааб.
В Форин Оффис также подчеркнули, что Лукашенко отказался вести диалог с оппозицией и удвоил репрессии. В министерстве заявили, что действующий президент РБ несет ответственность за ряд нарушений прав человека.
Сообщается, что они были допущены в отношении журналистов, представителей и "простых белорусов". При этом, согласно заявлению британского МИД, власти РБ не расследует эти случаи.
В то же время санкции Великобритании и Канады имеют различия. В список последних вошли еще четыре представителя белорусских властей: замглавы МВД Александр Барсуков, командующий внутренними войсками Юрий Назаренко, командир ОМОНа Дмитрий Балаба и замкомандующего внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков.
Кроме того, в канадском списке присутствуют глава ЦИК РБ Лидия Ермошина, зампредседателя ведомства Вадим Ипатов, секретарь ЦИК Елена Дмухайло и начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков.
Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что на Белоруссию оказывается беспрецедентное внешнее давление. Он отметил, что отношения между РФ и РБ "не подвержены ни времени, ни конъюнктуре".
9 августа состоялись президентские выборы в Белоруссии. Согласно подсчетам местной ЦИК, Лукашенко получил 80,1% голосов. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов. После этого в стране начались массовые протесты в связи с несогласием с результатами выборов.
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