Турбина, которая была нужна для работы "Северного потока", уже год находится в ФРГ – СМИ

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Турбина компании Siemens Energy, которая была необходима для полноценного функционирования газопровода "Северный поток", все еще находится в Германии, сообщает газета Bild.

По ее данным, турбину доставили в город Мюльхайм-ан-дер-Рур 18 июля прошлого года и с тех пор она находится там.

3 августа 2022 года канцлер ФРГ Олаф Шольц посетил производственную площадку компании Siemens Energy и осмотрел турбину. Он утверждал, что Германия готова в любой момент отправить турбину для "Северного потока", если российская сторона сообщит, что нуждается в ней, и предоставит таможенные и транспортные документы.

Председатель правления Siemens Energy Кристиан Брух со своей стороны сообщал, что для транспортировки турбины до сих пор не хватает участия российской стороны.

В декабре прошлого года власти Канады восстановили санкции в отношении турбин для газопровода "Северный поток". По словам канадских властей, решение было принято из-за того, что Россия якобы продемонстрировала, что не собирается восстанавливать работу "Северного потока – 1", а сам трубопровод был выведен из строя.

Утечки газа обнаружили на "Северных потоках" в конце сентября 2022 года. В общей сложности было зафиксировано четыре повреждения. Из-за этого поставки газа по трубопроводам были остановлены. Владимир Путин назвал случившееся на газопроводах актом международного терроризма.



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