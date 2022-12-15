Канада восстановила санкции в отношении турбин для "Северного потока"

Фото: depositphotos/selensergen

Власти Канады восстановили санкции в отношении турбин для газопровода Северный поток. Об этом заявили министр иностранных дел Мелани Жоли и министр природных ресурсов Джонатан Уильямс.

"Правительство Канады приняло решение отозвать временное разрешение, выданное с целью позволить вернуть в Германию турбины, находившиеся на ремонте <...> в Монреале", – приводит слова Жоли ТАСС.

По словам канадских властей, решение было принято из-за того, что Россия якобы продемонстрировала, что не собирается восстанавливать работу "Северного потока-1", а сам трубопровод был выведен из строя.

"Это решение было принято после тесного взаимодействия с украинскими, германскими и другими европейскими союзниками", – заключили Жоли и Уильямс.

Ранее сообщалось, что Канада ввела санкции против ряда российских ведомств. В их число вошли МИД, ЦИК, ФСИН, СК и Минюст.

Утечки газа обнаружили на "Северных потоках" в конце сентября. В общей сложности было зафиксировано четыре повреждения. Из-за этого поставки газа по трубопроводам были остановлены. Владимир Путин назвал случившееся на газопроводах актом международного терроризма.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!