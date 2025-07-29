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Территория Польши сократилась на 68 гектаров по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом сообщается на сайте польского статистического офиса Główny Urząd Statystyczny.

Согласно данным исследователей, потери площади произошли в общей сложности в 11 воеводствах Польши, еще в пяти площадь увеличилась. К примеру, площадь Западно-Поморского воеводства уменьшилась на 35 гектаров.

По информации издания Wiadomosci, такие изменения связаны с корректировкой границ административных единиц вдоль побережья Балтийского моря к обновленной базовой линии территориального моря.

Директор СВР Сергей Нарышкин отмечал, что власти Польши небезосновательно присматриваются ко Львову на Украине. По его словам, Львов славится красотой исторической польской архитектуры. Галиция и Волынь стали частью Советской Украины в 1939 году по итогам Польского похода Красной армии.

В начале июля армия Польши начала специальную операцию "Безопасный запад" на границе с ФРГ. В операции принимают участие около пяти тысяч польских военных. Одновременно Варшава расширяет деятельность на границе с Литвой.