В Болгарии 10 тыс человек скончались от COVID-19 из-за ошибок властей

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Десять тысяч граждан Болгарии погибли от коронавирусной инфекции из-за ошибок властей при организации вакцинации. Об этом заявил министр здравоохранения страны Стойчо Кацаров в эфире телеканала Nova.

По словам главы Минздрава, программа вакцинации не включала в себя приоритет для пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями, осложняющими течение коронавируса. При этом во вторую волну пандемии в Болгарии порядка 80% жертв инфекции оказались людьми старшего поколения.

"Эти жизни могли быть спасены", – подчеркнул Кацаров.

Еще одной причиной смерти большого количества граждан стала плохая логистика. Кроме того, министр назвал ошибкой выбор в пользу препарата AstraZeneca, с поставками которого возникли сложности.

Ранее жительница США осталась без ног, заразившись COVID-19 после прививки. У пациентки развился синдром мультисистемного воспаления.

До этого управление по контролю за продуктами и лекарствами Соединенных Штатов сообщило о возможности возникновения миокардита и перикардита после вакцинирования Pfizer/BioNTech и Moderna.

Для каждой вакцины в информационный бюллетень для поставщиков медицинских услуг были внесены предупреждения о возможности возникновения данных заболеваний.