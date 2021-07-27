Американка лишилась ног, заболев COVID-19 после прививки

21:40
Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Жительница США осталась без ног, заразившись COVID-19 после прививки. Об этом сообщает "Газета.ру".
В феврале женщина прошла полный курс вакцинации препаратом Pfizer, после чего попала в больницу с жалобами на боли в груди. В результате обследования выяснилось, что она заболела коронавирусом.
Позже у пациентки развился синдром мультисистемного воспаления, который привел к анемии, тромбозу артерий и ишемии. Ноги пришлось ампутировать из-за поражения. Кроме того, в ближайшем будущем женщина может лишиться и рук.
Лечащий врач женщины допустил, что на момент прививки она уже была заражена.
Ранее управление по контролю за продуктами и лекарствами Соединенных Штатов сообщило о возможности возникновения миокардита и перикардита после вакцинирования Pfizer/BioNTech и Moderna.
Для каждой вакцины в информационный бюллетень для поставщиков медицинских услуг были внесены предупреждения о возможности возникновения данных заболеваний.
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