Американка лишилась ног, заболев COVID-19 после прививки

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Жительница США осталась без ног, заразившись COVID-19 после прививки. Об этом сообщает "Газета.ру".

В феврале женщина прошла полный курс вакцинации препаратом Pfizer, после чего попала в больницу с жалобами на боли в груди. В результате обследования выяснилось, что она заболела коронавирусом.

Позже у пациентки развился синдром мультисистемного воспаления, который привел к анемии, тромбозу артерий и ишемии. Ноги пришлось ампутировать из-за поражения. Кроме того, в ближайшем будущем женщина может лишиться и рук.

Лечащий врач женщины допустил, что на момент прививки она уже была заражена.

Ранее управление по контролю за продуктами и лекарствами Соединенных Штатов сообщило о возможности возникновения миокардита и перикардита после вакцинирования Pfizer/BioNTech и Moderna.

Для каждой вакцины в информационный бюллетень для поставщиков медицинских услуг были внесены предупреждения о возможности возникновения данных заболеваний.