В ЕС заявили о риске воспаления сердца после вакцинации Pfizer и Moderna

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Комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) обновил перечень возможных побочных эффектов от противокоронавирусных вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna, а также указал на их вероятную связь с редкими заболеваниями. Об этом сообщает РИА Новости.

В отчете регулятора отмечается, что препараты Comirnaty (Pfizer/BioNTech) и Spikevax (Moderna) в очень редких случаях могут провоцировать миокардит и перикардит. Этими заболеваниями следует дополнить перечень побочных эффектов.

В случае с вакциной Pfizer у привитых в Евросоюзе зафиксировали 145 случаев миокардита и 138 – перикардита. За время прививочной кампании использовали порядка 177 миллионов доз. Среди около двух миллионов вакцинированных препаратом Moderna зафиксировали по 19 случаев обоих заболеваний сердца.

Миокардит – воспалительное заболевание сердечной мышцы миокарда, перикардит – воспалительное поражение серозной оболочки сердца.

Ранее Управление по контролю за продуктами и лекарствами Соединенных Штатов сообщило о возможности возникновения миокардита и перикардита после вакцинирования Pfizer/BioNTech и Moderna. Для каждой вакцины в информационный бюллетень для поставщиков медицинских услуг были внесены предупреждения о возможности возникновения данных заболеваний.

