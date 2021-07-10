В ЕС заявили о риске воспаления сердца после вакцинации Pfizer и Moderna

09:14
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) обновил перечень возможных побочных эффектов от противокоронавирусных вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna, а также указал на их вероятную связь с редкими заболеваниями. Об этом сообщает РИА Новости.
В отчете регулятора отмечается, что препараты Comirnaty (Pfizer/BioNTech) и Spikevax (Moderna) в очень редких случаях могут провоцировать миокардит и перикардит. Этими заболеваниями следует дополнить перечень побочных эффектов.
В случае с вакциной Pfizer у привитых в Евросоюзе зафиксировали 145 случаев миокардита и 138 – перикардита. За время прививочной кампании использовали порядка 177 миллионов доз. Среди около двух миллионов вакцинированных препаратом Moderna зафиксировали по 19 случаев обоих заболеваний сердца.
Миокардит – воспалительное заболевание сердечной мышцы миокарда, перикардит – воспалительное поражение серозной оболочки сердца.
Ранее Управление по контролю за продуктами и лекарствами Соединенных Штатов сообщило о возможности возникновения миокардита и перикардита после вакцинирования Pfizer/BioNTech и Moderna. Для каждой вакцины в информационный бюллетень для поставщиков медицинских услуг были внесены предупреждения о возможности возникновения данных заболеваний.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: