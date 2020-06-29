Около 20 тысяч желающих вернуться домой россиян остается за рубежом

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Около 20 тысяч граждан России, выразивших желание вернуться домой в период пандемии COVID-19, пока остаются за рубежом, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью RT.

Он отметил, что на первом этапе было принято решение, что не более 500 человек в день может вернуться вывозными рейсами в столицу и Подмосковье и не более 200 человек – в другие регионы страны.

"Несмотря на то что основная масса вернулась, есть еще не меньше пары десятков тысяч наших граждан, которых мы пока вывезти не смогли, в том числе потому, что они находятся в малодоступных для российской авиации местах за границей", – сказал министр иностранных дел РФ.

По словам Лаврова, это может быть и в Океании, и на Филиппинах, и в Латинской Америке.

Глава Минтранса Евгений Дитрих ранее сообщил, что международное авиасообщение может быть возобновлено в июле. По его словам, это произойдет после того, как будет уверенность в безопасности авиаперелетов.

Ранее СМИ со ссылкой на источник в делегации одного из государств ЕС сообщили, что Евросоюз не сможет включить Россию в список стран, для граждан которых 1 июля откроются границы. Отмечалось, что дело в эпидемиологической ситуации в РФ.

В конце марта РФ полностью закрыла авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных, грузовых и почтовых рейсов. Такой шаг был связан с распространением COVID-19. При этом позднее были открыты границы для выезда россиян за рубеж на работу и учебу.

