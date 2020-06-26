ЕС не откроет границы для россиян 1 июля – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Евросоюз не сможет включить Россию в список стран, для граждан которых 1 июля откроются границы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одного из государств ЕС.

Как пояснил собеседник агентства, дело в эпидемиологической ситуации в РФ.

"И это нормально, потому что для России нужно больше времени, так как вирус начал активно распространяться там позже, чем в европейских государствах", – сказал источник.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что пока отсутствует информация об открытии границ РФ. Представитель Кремля отметил, что такое решение будет приниматься в правительственном штабе по борьбе с коронавирусом. При этом будет учитываться мнение эпидемиологов и данные, полученные от зарубежных стран.

В конце марта РФ полностью закрыла авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных, грузовых и почтовых рейсов. Такой шаг был связан с распространением COVID-19. При этом позднее были открыты границы для выезда россиян за рубеж на работу и учебу.

Ранее СМИ сообщали, что Росавиация собирается направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж с 15 июля.