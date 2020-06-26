Международные авиаперелеты могут возобновиться в июле – Минтранс

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Международное авиасообщение может быть возобновлено в июле, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минтранса Евгения Дитриха.
"После того как мы убедимся, что авиаперевозки внутри страны безопасны, мы будем готовы выпускать наших граждан в бескрайние просторы мирового воздушного океана. Сейчас, думаю, мы пока к этому не готовы", – сказал он.
Также Дитрих отметил, что авиаперевозки десяти крупнейших авиакомпаний на сегодняшний день упали на 99,4%.
"За первое полугодие, по состоянию на сейчас, у нас авиаперевозки составляют в 2020 году по 10 крупнейшим авиакомпаниям – они упали на 99,4% к уровню прошлого года", – добавил Дитрих.
Глава Минтранса добавил, что "Аэрофлот" прорабатывает план по привлечению финансирования в авиакомпанию.
Ранее СМИ со ссылкой на источник в делегации одного из государств ЕС сообщили, что Евросоюз не сможет включить Россию в список стран, для граждан которых 1 июля откроются границы. Отмечалось, что дело в эпидемиологической ситуации в РФ.
В конце марта РФ полностью закрыла авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных, грузовых и почтовых рейсов. Такой шаг был связан с распространением COVID-19. При этом позднее были открыты границы для выезда россиян за рубеж на работу и учебу.
Как стало известно ранее, Росавиация собирается направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж с 15 июля.
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