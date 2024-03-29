Карл III отменил столетний запрет на бороды для британских военных

Фото: ТАСС/АР/Alastair Grant

Указ, позволяющий военнослужащим сухопутных войск носить бороды, подписал король Великобритании Карл III, являющийся главнокомандующим Вооруженными силами Великобритании. Как сообщает сайт "Комсомольской правды", тем самым он отменил запрет, который длился сто лет.

Тем не менее документ предполагает некоторые требования к растительности на лице: борода должна быть аккуратно постриженной и опрятной.

Соответствующий документ вступит в силу в пятницу, 29 марта, для того чтобы военные смогли отрастить бороду за период пасхального отпуска.

Уточняется, что изменение политики внешнего вида британской армии прокомментировал министр обороны Грант Шаппс. По его словам, столетний запрет на бороды был смехотворным.

Ранее стало известно, что у короля Великобритании обнаружили рак на ранней стадии. Из-за обнаруженного заболевания некоторые публичные обязанности короля теперь будет исполнять наследник трона принц Уэльский Уильям. По мнению бывшего дворецкого принцессы Дианы Пола Баррелла, король собирается досрочно отречься от престола. Он может сделать это уже в течение ближайшего десятилетия.