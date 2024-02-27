Карл III обратился за помощью к православному монаху

Фото: ТАСС/АР/Luis Tato

Больной раком британский король Карл III обратился за помощью к архимандриту Ефрему – настоятелю Ватопедского монастыря на Афоне. Об этом пишет The Sun.

По информации издания, Карл сблизился с ним в 1997 году и с тех пор прислушивается к его советам. Когда стало известно о болезни короля, они возобновили тайные контакты.

Архимандрит Ефрем, в свою очередь, подтвердил, что они поддерживают связь с момента постановки диагноза. Он признался, что у них очень хорошее взаимопонимание.

"Я верю, что ему удастся преодолеть болезнь", – заявил он.

Ранее Карл III не раз навещал православные монастыри на Афоне. На коронации по его требованию исполняли православные песнопения, это была дань памяти покойному отцу, родившемуся в Греции.

Информация о том, что у короля обнаружен рак, появилась на сайте Букингемского дворца 5 февраля. Глава государства уже приступил к лечению.

В СМИ отмечали, что в Великобритании продумали план похорон Карла III, который называется операция "Менайский мост". При этом данный план никак не связан с обнаруженным у короля онкозаболеванием.

Новости мира: у короля Великобритании Карла III диагностировали рак